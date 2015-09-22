T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜİK soruları değiştirdi, Türkiye zenginleşti!

TÜİK Başkanı: 2013 yılında maddi yoksunluk için sorduğumuz soruların dördünde soruş şeklinde değişiklik yaptık

22 Eylül 2015 13:28

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) soru sorma biçimini değiştirmesiyle Türkiye'de yoksulluk oranının düşürüldüğü ortaya çıktı. Bir televizyon kanalında konuşan TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “Niye son yıllarda birdenbire radikal olarak daha fazla düşme var?” sorusuna, “2013 yılında maddi yoksunluk için sorduğumuz soruların dördünde soruş şeklinde değişiklik yaptık” yanıtını verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, TÜİK’in 2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre 2012- 2103 arasında 11 puan düşen maddi yoksulluğun yüzde 15.5’e inmesinin nedenlerinden biri olarak TÜİK’in anketlerde soru sorma biçimini değiştirmesi olduğu ortaya çıktı. BloombergHT’ye konuşan TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “2013 yılında maddi yoksunluk için sorduğumuz soruların dördünde soruş şeklinde değişiklik yaptık” dedi.

 

‘İyileşme’ iddiası

 

Sorulardaki değişiklikten ziyade, soruların algılanış biçimindeki değişimin etkili olduğunu söyleyen Aydemir, “Ama şunu unutmamak gerekiyor. 2006’dan itibaren Gini katsayısındaki iyileşmeyi de göz önünde bulundurduğumuzda genelde bir iyileşme var” dedi. Aydemir bu durumun 2012-2013 arasındaki düşüşü açıklamasına rağmen, 2014’teki düşüşü açıklamadığına dikkat çekerek bunu genel olarak göstergelerdeki iyileşmeye bağladı. “Özellikle gelir dağılımındaki detaylarda, en az gelir gruplarında görülen iyileşmenin diğer gruplara göre daha iyi olması gibi iyileşmeler etkili oldu” açıklamasını yaptı. Soruların Eurostat’ın kurallarına göre hazırlandığını belirten Aydemir, Eurostat’ın da sorularda değişiklikler yaptığını hatırlattı.

ETİKETLER

tüiksorusoruşhaberaçıklam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24