TÜİK soruları değiştirdi, Türkiye zenginleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) soru sorma biçimini değiştirmesiyle Türkiye'de yoksulluk oranının düşürüldüğü ortaya çıktı. Bir televizyon kanalında konuşan TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “Niye son yıllarda birdenbire radikal olarak daha fazla düşme var?” sorusuna, “2013 yılında maddi yoksunluk için sorduğumuz soruların dördünde soruş şeklinde değişiklik yaptık” yanıtını verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, TÜİK’in 2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre 2012- 2103 arasında 11 puan düşen maddi yoksulluğun yüzde 15.5’e inmesinin nedenlerinden biri olarak TÜİK’in anketlerde soru sorma biçimini değiştirmesi olduğu ortaya çıktı. BloombergHT’ye konuşan TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “2013 yılında maddi yoksunluk için sorduğumuz soruların dördünde soruş şeklinde değişiklik yaptık” dedi.

‘İyileşme’ iddiası

Sorulardaki değişiklikten ziyade, soruların algılanış biçimindeki değişimin etkili olduğunu söyleyen Aydemir, “Ama şunu unutmamak gerekiyor. 2006’dan itibaren Gini katsayısındaki iyileşmeyi de göz önünde bulundurduğumuzda genelde bir iyileşme var” dedi. Aydemir bu durumun 2012-2013 arasındaki düşüşü açıklamasına rağmen, 2014’teki düşüşü açıklamadığına dikkat çekerek bunu genel olarak göstergelerdeki iyileşmeye bağladı. “Özellikle gelir dağılımındaki detaylarda, en az gelir gruplarında görülen iyileşmenin diğer gruplara göre daha iyi olması gibi iyileşmeler etkili oldu” açıklamasını yaptı. Soruların Eurostat’ın kurallarına göre hazırlandığını belirten Aydemir, Eurostat’ın da sorularda değişiklikler yaptığını hatırlattı.