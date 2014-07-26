TÜİK rakamlarına göre en yüksek ihracat artışı İsrail'le oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ticaret verilerine göre ihracat 2014 yılının Haziran ayında 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 4,2 artış gösterirken, İsrail’e yapılan ihracat oranı Ocak-Haziran periyodunda yüzde 24.9 ile en büyük artışı gösterdi.

Wall Street Journal'da yer alan haberde Türkiye, Haziran ayına kadar geçen bir yıl itibariyle 12 milyar 923 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bunun 264 milyon 984 bin doları İsrail ile gerçekleşti. En çok ihracat yapılan ülke ise 1 milyar 280 milyon dolar ile Almanya oldu.

Türkiye’nin geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana ihracatını en çok artırdığı ülke yüzde 31.8 ile Türkmenistan olurken, bunu yüzde 30.9 ile Hollanda izledi. Türkmenistan’a yaklaşık 191 milyon dolar ihracat gerçekleşti, Hollanda’ya giden ihracat hacmi ise 313 milyon 562 bin dolar oldu.

Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen ihracatta ise en büyük artış İsrail ile yaşandı. İsrail’e 2014 yılının başından bu yana yapılan ihracat oranı yüzde 24.9 artış göstererek yaklaşık 1 milyar 617 milyon dolara çıktı. İsrail’i yüzde 20.9 ile İngiltere izledi. İngiltere’ye yapılan ihracat Ocak-Haziran ayları arasında 4 milyar 859 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın 2013 Haziran’ından bu yana en büyük düşüşü yaşadığı ülke ise yüzde 38.9 ile İran olurken, yine Ocak-Haziran arasında yüzde 42.5’lik düşüş ile İran’a yapılan ihracat azaldı.

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 3 ülke Almanya, İngiltere ve Irak olarak sıralandı.

İthalat ise geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana yüzde 1,1 azaldı. 1 milyar 896 milyon dolarlık ithalat yapılan Rusya Federasyonu ise ilk sırada geldi. Geçtiğimiz yıla göre ithalat oranında yüzde 10.3 artışın yaşandığı Rusya ile yılın ilk altı ayında da yüzde 10.9 artış yaşandı.

Ocak-Haziran arasında ithalatın en çok arttığı ülke ise yüzde 31.4 ile Güney Kore, en çok azaldığı ülke ise yüzde 55.5 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.