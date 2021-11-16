TÜİK: Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. Çeyrek İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki çeyreğe göre 671 bin kişi artarak 28,99 milyona yükseldi.

İstihdam oranı da yüzde 0,8'lik artışla yüzde 45,4'e yükseldi.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği ise yüzde 1,1'lik azalışla yüzde 22'ye düştü.

15-24 yaş grubundaki istihdam oranı da yüzde 0,5'lik artışla yüzde 32,4'e yükseldi.

İstihdamın yüzde 55,4'ü hizmet, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 17,1'i tarım, yüzde 6,2'si de inşaat sektöründe gerçekleşti.

İstihdam edilen kişilerin haftalık ortalama çalışma süresi 44 saat oldu.

Atıl işgücü oranı ise yüzde 22,4 olarak açıklandı.