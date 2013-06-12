T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜİK, Mayıs ayı borsa verilerini açıkladı

Mayıs ayında hem TÜFE hem ÜFE ile indirgendiğinde en fazla reel getiriyi Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi sağladı

12 Haziran 2013 13:58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,79, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 6,69 ile BIST 100 Endeksi oldu.

ÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 0,71, euro yüzde 0,47 yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, külçe altın yüzde 4,96 ve mevduat faizi yüzde 0,57 kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 1,57, euro yüzde 1,32 ve mevduat faizi 0,27 yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 4,15 kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,52, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 13,60 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,62 oranlarıyla en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,64, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,35 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,73, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18,93 oranında kayba neden oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksinde gerçekleşti. Endeks, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 47,74 reel getiri sağladı. Söz konusu dönemde külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,13 ile yatırımcısına kayıp yaşattı.

ETİKETLER

borsamayıstüiktüfeüfe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24