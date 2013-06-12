TÜİK, Mayıs ayı borsa verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,79, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 6,69 ile BIST 100 Endeksi oldu.

ÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 0,71, euro yüzde 0,47 yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, külçe altın yüzde 4,96 ve mevduat faizi yüzde 0,57 kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 1,57, euro yüzde 1,32 ve mevduat faizi 0,27 yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 4,15 kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,52, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 13,60 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,62 oranlarıyla en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,64, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,35 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,73, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18,93 oranında kayba neden oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksinde gerçekleşti. Endeks, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 47,74 reel getiri sağladı. Söz konusu dönemde külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,13 ile yatırımcısına kayıp yaşattı.