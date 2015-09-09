TÜİK, ikinci çeyrek büyüme verilerini yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini yarın açıklayacak. Türkiye ekonomisi 2014 yılında yüzde 2,9, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,3'lük büyüme kaydetti.

Habertürk’ün, 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans 2. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi'nden derlediği habere göre; yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,4 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 3,9, en düşük ise yüzde 2,4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2015 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması da yüzde 2,8 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin 2015 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 3,5 ve en düşük yüzde 2,3 seviyesinde kaldı.

Bugün, İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Muhtemelen bu sene Türkiye yüzde 3 büyümeyi başaracaktır" tahmininde bulundu. Dünya Bankası’nın Temmuz’da yayımladığı son raporunda ise Türkiye'nin yılsonu büyümesi yüzde 3 olarak tahmin edildi.