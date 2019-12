TÜİK: ‘Gizlilik belgesi yönetmelik gereği’

Türkiye İstatistik Kurumundan(TÜİK) yapılan açıklamada, Gizlilik Taahhüt Belgesinin, yönetmelik gereği, kurumda göreve başlayan anketör, memur, yönetici gibi her kademedeki kamu görevlisine, hassasiyetleri hatırlatmak için imzalatıldığı ve "bireysel verilerin gizliliğini sağlamaktan başka amacı bulunmadığı" kaydedildi.



Açıklamada, Gizlilik Taahhüt Belgesi ile ilgili bazı yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapmaya gerek duyulduğu belirtildi.



Türkiye İstatistik Kanununun "Gizli Veriler" başlıklı 13. maddesine atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu hüküm gereği Kurumun kişilerden, hanelerden, iş yerlerinden elde ettiği bireysel verileri hiçbir makama ve kişiye vermediği, bireysel verilerin gizliliğine yönelik tüm tedbirleri aldığı ifade edildi.



Yasaya göre bireysel verilerin gizliliği ilkesinin ihlali neticesinde mağdur olan kişilerin tazminat hakkının doğacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gizlilik Taahhüt Belgesi, Türkiye İstatistik Kanunu hükümlerine göre çıkarılan ve 20 Haziran 2006'da yürürlüğe giren, Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği Kurumumuzda göreve başlayan her kademedeki (anketör, memur, yönetici, vs) kamu görevlisine, bahsedilen hassasiyetleri hatırlatmak için imzalatılmakta olup; bireylerden, hanelerden ve iş yerlerinden Kurumumuza güvenerek verilen bireysel verilerin gizliliğini sağlamaktan başka bir amacı yoktur."