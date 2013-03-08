TUİK verilerine göre kadınların üçte biri ev işçisi, %10.8'i işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kadın istihdamı ile ilgili çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Yayımlanan rağora göre kadınlar, Türkiye nüfusunun yüzde 49,8'ini oluşturuyor. Türkiye'nin 75 milyon 627 bin 384 olan nüfusunda kadınların sayısı 37 milyon 671 bin 216'ya karşılık geliyor.

Demografik olarak kadın nufusunun yüzde 24,4'nü 0-14, yüzde 16,3'ünü 15-24, yüzde 31'ini 25-44, yüzde 19,8'ini 45-64, yüzde 8,5'ini 65 ve daha yukarı yaş grubu oluşturuyor.

Araştırmaya göre, çalışan kadınların yaklaşık üçte biri ücretsiz aile işçisi durumunda bulunuyor.

İşsizlik oranı, kadınlarda yüzde 10,8, erkeklerde ise yüzde 8,5 seviyesinde yer alıyor. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise kadınlar için yüzde 19,9'a, erkeklerde ise yüzde 16,3'e yükseliyor.

Çalışan kadınların yüzde 70,1'i, erkeklerin ise yüzde 71,2'si çalıştığı işten memnun olduğunu belirtiyor.

Kadınlar siyasi alana erkeklere göre çok daha az katılım sağlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 2012 yılında bu oran yüzde 14,4'e yükseldi. Kadın bakan sayısı ise 1.

Ortalama yaşam süresinde 2013 yılında kadınlar için 79,2, erkekler için 74,7 yıl olması tahmin ediliyor. Düzenli olarak artan doğuşta beklenen yaşam süresinin 2023 yılında, kadınlar için 80,2, erkekler için ise 75,8 çıkması öngörülüyor.

Kadınlar tütün ve tütün mamullerini bırakmayı erkeklerden daha fazla çabalıyor. Tütün ve tütün mamulü kullananlar içinde bırakmayı deneyen kadınların oranı yüzde 44,9'a çıkarken, erkeklerde bu oran yüzde 41,8'de kalıyor.

TUİK veri sisteminde arıza

Enflasyon ve işsizlik verilerini geçen aylarda erken açıklayan ve bu yüzden eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu bu kez de sanayi üretim verilerini yayımlayamadı. Saat 10'da yayımlayacağını duyurduğu sanayi üretimi verisini ancak saat 10,19'da internet sitesine koyabildi. 1 saattir TÜİK veri sistemindeki arızayı gidermeye çalışıyor.

Bu arada sanayi üretimi ocakta geçen yıla göre yüzde 1,9, Aralık 2012'ye göre yüzde 2,3 artarak beklentilerle uyumlu geldi.