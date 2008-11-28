TÜİK enflasyon sepetini savundu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) hesaplanmasında kullanılan ürünler ve bu ürünlerin sepet içindeki ağırlığının, hanelerden derlenen veriler sonucunda belirlendiğini bildirdi.TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan hızlı ve büyük bir değişim içinde olan toplumun tüketim ve üretim yapısında da teknolojinin etkisiyle önemli değişimler yaşandığı ve bu değişim çerçevesinde, tüketimde sıkça kullanılan bazı mal ve hizmetlerin, yerlerini yenilerine bıraktığı kaydedildi.TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE'nin hane halklarının tüketim harcamalarında yer alan mal ve hizmetlerin belirli zaman aralıklarında fiyatlarındaki değişimleri gösterdiği ifade edilen açıklamada, enflasyon için temel gösterge olan 2003=100 Temel Yıllı TÜFE'nin 2005 yılından beri Zincirleme Fiyat Endeksi yöntemine göre hesaplandığı belirtildi.Açıklamada, zincirleme endeks yönteminin bir gereği olarak TÜİK'in, enflasyon sepetini ve sepete giren maddelerin ağırlıklarını her yıl Aralık ayında, yıl içinde hanelerden elde edilen bilgiler çerçevesinde yenilediği ve bu durumun Ocak ayında ilan edildiği kaydedildi ve şöyle devam edildi:"TÜFE sepetine dahil ürünlerin ve bu ürünlerin ağırlıkların belirlenmesi, hane halklarının tüketim kalıplarına göre yapılmaktadır. Söz konusu tüketim kalıplarının tespit edilebilmesi için de Kurumumuz, her yıl 8 bin 640 hane ile anket yapmaktadır. Tüketim harcamalarına konu olan mal ve hizmetlerin neler olduğu ve ne miktarda satın alındığının belirlenmesi için hane halklarının tüketim harcamaları Hane Halkı Bütçe Anketi, Yabancı Ziyaretçiler Anketi, Kurumsal Nüfusa Yönelik Tüketim Harcamaları Anketi ile belirlenmektedir.Kurumumuzun resmi internet sayfasında da görüleceği üzere, ülkemizde endeks sepetinde deve ve ördek eti, tenis ve pinpon topu gibi ürünler yer almamaktadır. Bu ürünlerin sepette yer almayışının sebebi, bu ürünlerin toplumda belirli bir sıklıkta ve yaygınlıkta tüketilmeyişidir. Bunun yanı sıra sepette soba ve soba aksesuar ve malzemeleri yer almaktadır. Bu ürünlerin sepette yer almasının sebebi de ülkemizin büyük bir bölümünde ısınma için soba ve sobaya yönelik aksesuarların kullanılmasıdır."