Haziran enflasyonu beklentileri aştı: Yüzde 1,13 artışla yıllık enflasyon yüzde 12,62 oldu

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12,62 oldu.

Piyasalarda enflasyonun yüzde 0,60-0,70 aralığında yükselmesi bekleniyordu.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

Emekli aylığına etkisi ne oldu?

Memur ve memur emeklisine yüzde 4 artı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.75 zam yapılacak. İşçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarına da yüzde 5.75 zam geldi. Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.

Yıllık en düşük artış yüzde 4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,32 ile eğlence ve kültür, %9,74 ile ev eşyası ve %10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,95 ile konut oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,49 ile ulaştırma, %2,83 ile lokanta ve oteller ve %2,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,95, aylık %1,86 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,42 artış gerçekleşti.

ÜFE

Yİ-ÜFE 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %5,99 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,19 imalatta %5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,40, su temininde %7,30 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %6,14, dayanıklı tüketim malında %13,04, dayanıksız tüketim malında %8,00 artış, enerjide %5,00 azalış, sermaye malında %11,57 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %0,51 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,05, imalatta %0,51, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,03, su temininde %1,08 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,55, dayanıklı tüketim malında %0,42 azalış; dayanıksız tüketim malında %0,15, enerjide %8,48, sermaye malında %0,83 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış %55,59 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde gerçekleşti

Yıllık en fazla azalış; %55,59 ile ham petrol ve doğal gaz, %28,24 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %23,35, tütün ürünleri %22,64, diğer mamul eşyalar %19,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış %5,14 ile diğer ulaşım araçları endeksinde gerçekleşti

Aylık en fazla azalış; %5,14 ile diğer ulaşım araçları, %3,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %1,02 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %29,89, ham petrol ve doğalgaz %20,70, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı %3,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.