TÜİK araştırması: Gelecekten umut azaldı, evlilerin mutluluk oranı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 2017'de mutlu olduğunu söyleyen insan oranı yüzde 58’e düştü. Bu oran 2016’da yüzde 61,3 olarak belirlenmişti. Türkiye'de insanların gelecekten umudunda yüzde 3,4'lük düşüş yaşandı; hatta 2015 seviyesinin altına indi. Mutsuz olduğunu beyan eden kişilerin oranı ise yüzde 10,4’ten yüzde 11,1’e yükseldi.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2016 yılında yüzde 64,5 iken 2017 yılında yüzde 62,4’e, erkeklerde bu oran yüzde 58,1’den yüzde 53,6’ya düştü.

65 yaş üzeri daha mutlu

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017 yılında en yüksek mutluluk oranının yüzde 66,1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim düzeyi arttıkça mutsuzluk artıyor

Bianet’te yer alan habere göre, okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyi yine daha fazla çıktı.

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62,5 iken bunu sırasıyla; yüzde 57,7 ile ilkokul mezunu, yüzde 57,4 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 56,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 56,1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu takip etti.

2016 sonuçları ise şöyleydi: Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı 2016’da yüzde 63,5’ti. Bunu sırasıyla yüzde 62,9 ile ilkokul mezunu, yüzde 61,4 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 60,2 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 57,8 ile lise ve dengi okul mezunu takip etmişti.

İnsanlar mutlulukla aile arasında ilişki kuruyor

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70,6 oldu. 2016’da bu oran yüzde 70,2 idi.

Bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile eş, yüzde 3,4 ile kendisi, yüzde 3,2 ile anne/baba ve yüzde 1,9 ile torunlar takip etti.

Evlilerin mutluluk oranı da düştü

Evli bireylerin 2017 yılında yüzde 60,6’sı mutlu iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Evli bireylerin 2016 yılında yüzde 64,7’si mutluydu. Evli olmayanların da mutluluk oranı düştü; 2016’da bu oran yüzde 53,5 idi.

Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların yüzde 65,2’sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55,7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

Sağlıklı olmak mutluluk kaynağı

2016’da olduğu gibi kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 oldu. Bu oran 2016’da daha yüksekti: Yüzde 72,1.

Bunu sırasıyla; yüzde 16,6 ile sevgi, yüzde 9 ile başarı, yüzde 3,9 ile para ve yüzde 1,9 ile iş takip etti.

En yüksek memnuniyet yüzde 74,4 ile asayiş hizmetlerinde görüldü.

En yüksek memnuniyet oranı 2017 yılında yüzde 74,4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 72,3 ile ulaştırma, yüzde 71,7 ile sağlık, yüzde 62,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,6 ile eğitim ve yüzde 54,1 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Gelecekten umut azaldı

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2017 yılında yüzde 73,4 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı yüzde 74,7 iken erkeklerde bu oran yüzde 72,2 oldu.

2017'de Türkiye'de insanların gelecekten umudunda yüzde 3,4'lük düşüş yaşandı; hatta 2015 seviyesinin altına indi. 2015 yılında geleceğinden umutlu insanların oranı yüzde 74,4 iken 2016 yılında yüzde 76,8'e yükselmişti.