-TÜİK: ANKET KRİTERLERİ DEĞİŞMEDİ ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Anketi kriterlerinde, 1988 yılından bugüne kadar hiçbir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi. TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, dün açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması Haziran-2010 dönemi sonuçları ile ilgili basında yer alan bazı haberlerde, ''işgücü rakamlarının hesap ediliş kriterlerinin değiştirildiğine'' yönelik kamuoyunu yanıltıcı ifadelere yer verildiği belirtildi. İşsizlik, işgücü ve istihdam rakamlarının elde edildiği Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, Türkiye'de, 1988'den beri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen tanım ve kriterler esas alınarak uygulandığı ifade edilen açıklamada, ''Kriterlerde, iddia edilenin aksine, 1988 yılından bugüne kadar hiçbir değişiklik söz konusu olmamıştır'' denildi.