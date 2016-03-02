TÜİK: Adalet, ulaştırma ve SGK hizmetlerinde memnuniyet oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre 5 yılda ulaştırma, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve adli hizmetlere memnuniyet oranı arttı. Memnuniyet oranı, söz konusu dönemde, ulaştırma için yüzde 71,8'den yüzde 74'e, SGK için yüzde 56,1'den yüzde 58,7'ye, adli hizmetlerde ise yüzde 38,9'dan yüzde 50,4'e yükseldi. Sağlık, eğitim ve asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı ise geriledi.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 2011-2015 yıllarında kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı farklılık gösterdi.

Söz konusu dönemde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 75,9'dan yüzde 72,3'e, eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı ise yüzde 64,2'den yüzde 59'a geriledi. Aynı dönemde ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 71,8'den yüzde 74'e, SGK hizmetlerinden memnuniyet oranı ise yüzde 56,1'den yüzde 58,7'ye yükseldi. Adli hizmetlere yönelik memnuniyet oranı da son 5 yılda artış gösterdi. Adli hizmetlere ilişkin 2011'de yüzde 38,9 olan memnuniyet oranı, geçen yıl yüzde 50,4'e çıktı.

Öte yandan asayiş hizmetlerine yönelik memnuniyet oranında düşüş göze çarptı. Bu oran son 5 yılda yüzde 79,4'ten yüzde 69,8'e geriledi.

Kamu hizmetlerinden memnun olmayanların oranı ise geçen yıl SGK hizmetlerinde yüzde 9,8, sağlık hizmetlerinde yüzde 14,5, eğitim hizmetlerinde yüzde 17,1, adli hizmetlerde yüzde 10,8 oldu.

Söz konusu dönemde asayiş hizmetlerinden memnun olmayanların oranı yüzde 9,8, ulaştırma hizmetlerinden memnun olmayanların oranı ise yüzde 13 olarak belirlendi.