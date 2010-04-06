TÜİK açıkladı: türkiye'nin yüzde 85.4'ü mutlu

T24-

2009 Ekim ayında 7 bin 546 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, mutluluk, “acı, keder, ızdırabın yokluğu, bunların yerine sevinç neşe ve tatmin duygularının varlığıyla karakterize edilen durum, hayattan genel olarak memnun olma hali” tanımıyla ele alındı.



Ülkedeki bireylerin yüzde 31,1'ü orta düzeyde mutlu, yüzde 46,6'sı mutlu, yüzde 7,7'si de çok mutlu olduğunu ifade ediyor.



“Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008”de bireylerin yüzde 30,3'ü orta düzeyde mutlu, yüzde 47,5'i mutlu yüzde 8,2'si de çok mutlu olduğunu ifade etmişti. 2008'de mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,4 iken, çok mutsuz olanların oranı da yüzde 2,5 düzeyinde kalmıştı.



Araştırmanın 2009 sonuçlarına bakıldığında mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı küçük bir artışla yüzde 11,5'e çıktı, çok mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 3,1'e yükseldi.



Araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre, kadınların yüzde 29,6'sı kendisini orta düzeyde mutlu, yüzde 49,2'si mutlu, yüzde 8,9'u da çok mutlu olarak tanımladı. Erkeklerin ise yüzde 32,7'si “orta düzeyde mutlu”, yüzde 43,9'u “mutlu”, yüzde 6,4'ü “çok mutlu” olduğunu ifade etti.



Erkeklerin yüzde 13,7'si mutsuz, yüzde 3,4'ü çok mutsuz; kadınların da yüzde 9,5'i mutsuz, yüzde 2,8'i çok mutsuz hissettiğini belirtti.



EVLİLER DAHA MUTLU



TÜİK'e göre, evli kadınların yüzde 89,8'i mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli erkeklerin de yüzde 84,2'si mutlu ve orta düzeyde mutlu olduklarını düşünüyor.





Bununla birlikte evli olmayan kadınların yüzde 81,7'si mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli olmayan erkeklerin de yüzde 80,1'i kendisini mutlu ve orta düzeyde mutlu olarak tanımlıyor.



Mutluluk düzeyi öğrenim durumuna ve yaş grubuna göre değerlendirildiğinde ise en mutlu grupların üniversite mezunlarıyla 65 ve üzeri yaştakiler olduğu görülüyor. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde en mutlu kesimi 18-24 ile 25-34 yaş grupları oluşturuyor.



Üniversite mezunlarının yüzde 63,2'si mutlu, yüzde 27,8'i orta düzeyde mutlu, yüzde 9'u da mutsuz olduğunu dile getirdi. Öğrenim durumuna göre en az mutlu kesim ise yüzde 50,3 ile okur yazar ama okul bitirmeyenler oldu. İlkokul mezunlarının yüzde 52,5'i kendisini mutlu hissederken, yüzde 14,7'si de mutsuz olduğunu belirtti.



Orta düzeyde mutlular eklendiğinde en mutlu kesimi yüzde 91 ile yüksekokul, üniversite mezunları, yüzde 88,4 ile ilköğretim, ortaokul mezunları oluşturdu. En az mutlu kesim yüzde 77,1 ile okuryazar olmayanlardan meydana geldi.



65 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 54,3'ü, 55-64 yaş arasındaki bireylerin de yüzde 52'si mutlu. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan yüzde 82,1'i mutlu. Bu yaş grubundakilerden mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17,9.



Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde en mutlu kesimi 18-24 ile 25-34 yaş grupları oluşturdu. 18-24 yaş arasındaki gençlerin de yüzde 57,4'ü kendisini mutlu, yüzde 31,5'i kendini orta düzeyde mutlu hissederken, yüzde 11,1'i mutsuzluktan şikayetçi. 25-34 yaş grubunun ise yüzde 55,9'u mutlu, yüzde 31,4'ü orta düzeyde mutlu, yüzde 12,7'si ise mutsuz.



Yaş gruplarına göre kendisini en az mutlu hissedenler 55-64 yaş grubundakiler. Bu yaş aralığında bulunanlardan yüzde 52'si mutlu, yüzde 29,1'i orta düzeyde mutlu, 18,8'si ise mutsuz.

GELİR YÜKSELDİKÇE MUTLULUK ARTIYOR



Hane halkı gelir grubuna göre bireylerin mutluluk düzeyi incelendiğinde, mutluluğun gelirle doğru orantılı olduğu ortaya çıkıyor.



Geliri 3 bin 500 lira ve üzerinde olan bireylerden mutlu ve orta düzeyde mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 94,3. Bu grubunun yüzde 71,1'i mutlu, yüzde 23,2'si orta düzeyde mutlu, yüzde 5,6'sı mutsuz. 600 lira ve altında gelire sahip olanların ise sadece yüzde 43,5'i mutlu, yüzde 31,5'i orta düzeyde mutlu.

Söz konusu kesimde 4 kişiden 1'i (yüzde 25) kendini “mutsuz” tanımlarken, 3 bin 500 lira ve üzerinde geliri bulunanlar içinde mutsuzların oranı yüzde 5,6.

AİLE MUTLU EDİYOR



Bireylerin mutlulukları, mutluluk kaynağı olan kişilere göre ele alındığında da en büyük mutluluk kaynağının “tüm aile” olduğu anlaşılıyor. En büyük mutluluk kaynağının tüm aile olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 71,2. Mutluluğun kaynağını çocuklar olarak görenlerin oranı yüzde 12,7, eş olarak görenlerin oranı yüzde 6,9.



Anne ve babasını mutluluğun kaynağı görenlerin oranı yüzde 3,2, torunları mutluluk kaynağı görenlerin oranı yüzde 1,5 iken yüz kişiden sadece 2,4'ü kendisini mutluluk kaynağı olarak algılıyor.



Mutluluk kaynağı olarak “diğer bireyleri” belirtenlerin oranı da yüzde 2,2'de kalıyor.Sosyal güvenlik kapsamında bulunan bireylerin yüzde 58,7'si, sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan bireylerin ise yüzde 42,7'si mutlu olduklarını belirtti.