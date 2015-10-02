TÜİK açıkladı, gelir seviyesi en yüksek il Ankara oldu

TÜİK, 2014 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. 2014 yılı itibarıyla en yüksek il Ankara bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu iller Zonguldak, Karabük, Bartın, yoksulluk oranının en yüksek olduğu şehirler ise "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu.

Türkiye'de ortalama yıllık eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, 2014 yılında 14 bin 553 lirayken, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey bölgeleri itibarıyla Ankara, 20 bin 446 lirayla ortalama yıllık eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri en yüksek bölge oldu. Bu bölgeyi, 19 bin 62 lirayla İstanbul bölgesi ve 16 bin 935 lirayla İzmir bölgesi izledi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, ortalama yıllık eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler 7 bin 233 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, 7 bin 570 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır ve 7 bin 901 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.

Türkiye gelir eşitsizliğinde 5'inci sırada

Gelir eşitsizliği en düşük bölge Zonguldak, Karabük, Bartın

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı Türkiye'de 2014 yılı itibarıyla 0,391 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,304 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve 0,308 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak gerçekleşti. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,413 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve 0,412 ile Şanlıurfa, Diyarbakır'da oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,4 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, 4,6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop izledi.



Yoksulluk oranı en yüksek bölge Erzurum, Erzincan, Bayburt

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 15,3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve yüzde 14,4 ile İzmir olarak gerçekleşti.



Yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 6,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve yüzde 6,8 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak bölgeleri oldu.



Yoksulların yüzde 16,1'i Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde

Türkiye için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si bazında hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Türkiye'de yoksulluk oranı yüzde 15 oldu. Buna göre, yoksulların yüzde 16,1'i Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde, yüzde 9,3'ü Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, yüzde 8,4'ü ise Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde yer aldı.



Türkiye'deki yoksullar içinde en düşük paya sahip bölgeler ise yüzde 0,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 0,6 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak sıralandı.



Daha önce Türkiye, kent, kır ve İBBS 1. Düzeye göre açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na ilişkin tahminler bu haber bülteniyle ilk defa İBBS 2. Düzey temelinde 26 bölge için verildi. Gelir bilgilerinin referans dönemi bir önceki takvim yılı olan 2013 oldu.