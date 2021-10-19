TÜGVA: Yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu vakıftan yapılan açıklamada, "Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır" denildi.

"Yurt dışındaki etki ajanları", gazeteciler ve siyasilere seslenen TÜGVA, açıklamasında meydan okuyarak, "Bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz"

"Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir. Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması, haklarında iftira atılması sadece kara propagandadır. Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz. Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz. Sosyal medyadan iftira atarak, yalan söyleyerek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz."