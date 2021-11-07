TÜGVA'ya ücretsiz devredilen kafe için mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, TÜGVA'ya ücretsiz olarak devrettiği kafeye karşı açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Cumhuriyet gazetesinden Çağatay Akyol’un haberine göre,MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ücretsiz olarak 5 yıllığına devrettiği kafeye karşı açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Kararı değerlendiren CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli, “Manisalı yurttaşın malı Manisa’da kaldı. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.