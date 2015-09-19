Tuğrul Türkeş, ilk kez AKP toplantısına katıldı

AKP Ankara İl Başkanlığında, 26. Dönem Ankara Milletvekili adaylarıyla 1 Kasım'da yapılacak seçimler için ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Tuğrul Türkeş'in yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Mücahit Arslan, Tülay Selamoğlu, Ahmet Gündoğdu gibi diğer bölge milletvekili adayları da katıldı. MHP'den istifasının ardından ilk kez AKP isminin altında görüntülenenTürkeş, "Bu anlamda da madem ki diğer siyasi partiler, hükümet olmakta istekli ve gayretli değiller, o zaman da bizler de burada AKP mensupları olarak, AKP'yi tek başına iktidara getirmek için 1 Kasım seçimlerine bir hazırlık yapmaktayız" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, toplantıdaki konuşmasına milletvekili aday listelerinin dün açıklandığını ve bunun tüm partiler için hayırlı olmasını dileyerek başlayan Akdoğan, AKP olarak gayet güzel bir listeyle seçmenin huzuruna çıktıklarını söyledi.

Akdoğan, "2002 ruhu, denilen yani ilk kurucu ilke ve değerlerimizi temsil eden birçok ağabeyimizin de bulunduğu tecrübeli arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın bulunduğu, toplumun çok farklı kesimlerinden herkesin temsil edildiği güzel bir AKP listesi var" ifadesini kullandı.

Bu listeyle AKP'nin tek başına iktidar olabileceği inancında olduklarına dikkati çeken Akdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen seçimde yani Haziran seçimlerinde, listeler üzerinden birtakım tartışmalar vardı. Bu mesajı da alan genel merkezimiz, çok özenli ve titiz bir çalışma yaptı, liste eleştirilerini de geride bırakacak şekilde, şu anda seçime hazır durumdayız. Listelerde birtakım sıkışıklıklar sebebiyle yer alamayan arkadaşlarımız var. Bunların da yanlış bir algıya kapılmaması lazım. 'Acaba kişisel bir umutsuzluk sebebiyle mi listeye giremedik?' gibi. Burada bütün bu arkadaşlarımız AKP camiasının, ailesinin bir ferdidir. AKP'nin farklı kademelerinde bundan sonra da görevler üstleneceklerdir. Burada yanlış bir algılamaya da kesinlikle kapılmamak lazım. Biz, bir bütün olarak bu seçim kampanyasını yürüteceğiz."

‘Kendisini AKP ailesi, camiası hiç yadırgamadı, bağrına basıyor’

Akdoğan, Ankara'nın ülkenin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, Ankara'da alınan sonucun Türkiye'deki sonucu da etkilediğini söyledi.

"Temiz siyaset ve temiz kampanya" ifadesinin başından beri sloganları olduğunu bildiren Akdoğan, "Son dönemde hassas bir süreçten geçiyoruz. Toplumsal hassasiyet en üst noktada. Bu yüzden herhangi bir gerilime, kutuplaşmaya sebep olmadan, herhangi bir kesimi rahatsız etmeden bir kampanya yürüteceğiz. Temiz bir kampanya ile huzur ve barış içerisinde inşallah 1 Kasım'ı kucaklayacağız" diye konuştu.

Akdoğan, AKP'nin birlik siyasetinin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü açısından çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e teşekkür etmek istediğini belirten Akdoğan, "Hem hükümette yer alarak taşın altına elini koyduğu, sorumluluk üstlendiği için hem de AKP saflarında bu büyük millete hizmet yolculuğunda, seferberliğinde taşın altına eline koyduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisini AKP ailesi, camiası hiç yadırgamadı, bağrına basıyor" dedi.

Tuğrul Türkeş: "Bizler de AKP mensupları olarak..."

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de yaptığı konuşmada, Türkiye'de kısa süre önce seçim olmasına rağmen diğer partilerin, ülkenin sıkıntılarında sorumluluk üstlenmesi noktasında çok gayretli olmadıklarını söyledi.

Bu nedenle yeni bir seçime gidildiğini belirten Türkeş, "Bu anlamda da madem ki diğer siyasi partiler, hükümet olmakta istekli ve gayretli değiller, o zaman da bizler de burada AKP mensupları olarak, AKP'yi tek başına iktidara getirmek için 1 Kasım seçimlerine bir hazırlık yapmaktayız" ifadesini kullandı.

Cemil Çiçek: "İstikrarsızlık Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor"

Eski TBMM Başkanı Çiçek de, 1 Kasım seçimlerinin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye'nin çok partili hayata geçtiğinden itibaren 18'inci defa genel seçime gittiğini anımsatan Çiçek, bu rakamın ülkede demokrasinin kökleştiğini, kurumsallaştığını ve milletin bunu önemsediğini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Çiçek, bu sürede toplumda karşılığı olan, Türkiye'ye çok önemli değişimleri ve dönüşümleri yaşatmış bir partinin mensupları olarak, 1 Kasım seçimlerine hazırlanarak millete hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu seçimin en önemli seçim olduğuna işaret eden Çiçek, "Maalesef Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. İstikrarsızlık, Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor. 61'den bu tarafa geçen 54 yılın 28'i koalisyonlarla, 26'sı da bir partinin tek başına iktidar olduğu dönemdir. Geriye dönüp baktığımızda 'Türkiye bugün bu noktalara nasıl geldi?' derseniz, büyük ölçüde bir partinin tek başına iktidar olduğu dönemlerde geldi, bunun 13 yılında da AKP'nin damgası vardır" diye konuştu.

Çiçek, siyasi istikrarın adresi olarak AKP'nin gözüktüğünü vurgulayarak, "Esas itibarıyla bunu değerlendirmek isteyenler şu 10-15 gündür televizyonlardaki tartışma programlarına bakın. Konuşulan tek parti AKP'dir. Demek ki AKP, gerçekten Türkiye'nin geleceğiyle özdeşleşmiş. Türkiye'nin geleceği bir ölçüde AKP'nin geleceğiyle ilintili. O nedenle önemli bir partinin çatısı altında sorumluluk taşıdık, taşıyoruz ve taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.