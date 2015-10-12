Tuğrul Türkeş: Ankara'da güvenlik tedbirinin alınmaması bir zafiyet değil

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili olarak ''Olayda ihmal var mı? Şu anda bu çok yönlü olarak araştırılıyor ama orada bir güvenlik tedbirinin alınmaması bir zafiyet değildir'' dedi.

Türkeş, "Bu seçim hükümetidir. Bu seçim hükümetini itham etmeye kalkmak cehaletle eş değer olur. Kendileri girmeyerek bu seçim hükümetine sorumluluktan kaçtılar" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Türkeş, şunları söyledi:

"Güvenlik tedbirinin alınmaması zafiyet değil"



Olayda ihmal var mı? Şu anda bu çok yönlü olarak araştırılıyor ama orada bir güvenlik tedbirinin alınmaması bir zafiyet değildir. Bir an için düşünün ki, orada miting yapılacak alandan 2-3 kilometre uzakta, insanlar otobüslerden, trenden, kitle taşıma araçlarından inip oradan meydana doğru hareket ediyorlar. Gardan gelip başka işler için şehre giden insanlar da var. Nasıl bir güvenlik tedbiri alabilirsiniz? Sadece devlet miting alanına giriş ve çıkışları kontrol edebilir. Onun haricindeki yollarda serbest dolaşım her zaman olduğu gibi yapılıyordu. Konuşmalara bakıyorum, 'Orada hiç kimse yoktu güvenlik güçleri' diye altını çizerek bazıları söylüyorlar. Peki güvenlik güçleri olsaydı o zaman da 'Burada bu güvenlik güçlerinin işi ne' diye tepki olacaktı.

"Seçim hükümetini

itham etmek cehaletle eşdeğer"

Bu seçim hükümetidir. Bu seçim hükümetini itham etmeye kalkmak cehaletle eş değer olur. Kendileri girmeyerek bu seçim hükümetine sorumluluktan kaçtılar. Şimdi sorumluluğu üstlenenlere 'sen niye sorumlu olarak orada oturuyorsun' demek de aymazlıktan başka hiçbir şey değildir.

"PKK'nın siyasi kanadıdır HDP"



HDP'nin yönetim kademesi önde şık bir görünüm, iyi çocuk görünümünde insanlar ve onun arkasında aslında o siyasi yapıyı yöneten bir dağ kadrosu vardır. PKK'nın siyasi kanadıdır HDP. O bakımdan onun önündeki şahısların barış, demokrasi gibi söylemleri, üzülerek söylüyorum ki gerçeği yansıtmıyor