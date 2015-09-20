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MHP'den ayrılıp AKP'ye geçen Türkeş: Benim kırmızı çizgim var, mor çizgim var, ahan da buraya sarıyı çizdim...

'Ben hiçbir yanlışın içine girmedim bugüne kadar, bulunmadım'

20 Eylül 2015 17:25

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bakanlık teklifini reddettiği için MHP’den ihraç edilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

1 Kasım seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olan Türkeş, siyasette kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Türkeş, "Kuru söz ve hamaset ile siyaset yapılamaz. Benim kırmızı çizgim var, mor çizgim var, ahan da buraya sarıyı çizdim. Geçsem ne yapacaksın? Yapacak gücün var mı? Ben hiçbir yanlışın içine girmedim bugüne kadar, bulunmadım. Aldığım kararları da aklımla vicdanımla alıp ona göre hareket ediyorum" dedi. 

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