Tuğluk: 50 yıl cezaya da razıyım

DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, hakkında verilen hapis cezasıyla ilgili kararı DTP'ye ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir yaklaşım olarak algıladığını söyledi.



Tuğluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin Batman İl Kongresinde "PKK'ya terör örgütü denmemesi" tartışmalarına ilişkin konuşmasından dolayı ceza aldığını belirterek, sözlerini ve görüşlerini savunmayı sürdürdüğünü bildirdi.



"Siyaset yoluyla Kürt sorununa çözüm ararken, elbette ki düşünce özgürlüğü kapsamında fikir ve öneriler geliştireceğiz" diyen Tuğluk, bazen tartışılmasından hoşnutsuzluk duyulan gerçekleri de gündeme getireceklerini belirtti.



Tuğluk, "Bütün bunları demokrasi ve barışçıl çözüm adına yapıyoruz. Yoksa birilerinin propagandasını yapmak adına konuşmuyoruz. Zaten onlar, bizim propagandamıza ihtiyaç duymazlar. Sözlerimin aslında her gün binlerce insan tarafından dile getiriliyor. Kürt halkı ve aydınları ile bazı Türk aydınları da benim söylediklerimi dile getiriyor" diye konuştu.



’50 yıl cezaya razıyım’



Hakkında verilen cezayı kişisel bir ceza olarak algılamadığını ifade eden Tuğluk, şöyle devam etti:



"Bu, Kürt sorunu konusunda halen devletin yaklaşımı, resmi ideoloji ve tahakkümünün halen durduğunu göstermektedir. Hakkımdaki ceza (PKK'ya) terörist dememe polemiğinden verildi. Şimdi de söylüyorum. Demenin hiçbir yararı olmadığını başından beri söylüyorum. Tam aksine diyorum ki bu realitelerin, çözümün bir parçası haline getirilmesi gerekiyor. Toplumsal açıdan son derece katkı sağlar.



Kararı, partime ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir yaklaşım olarak algılıyorum. Eğer sorun çözülecekse 50 yıl cezaya da razıyım. Ama bu yaklaşım, çözümsüzlük yaklaşımıdır."



Aysel Tuğluk, kararın temyize götürülmesi için avukatlarıyla görüştüğünü de kaydetti.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada Tuğluk'a, 2006 yılında DTP Batman İl Kongresinde yaptığı konuşmada, terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

