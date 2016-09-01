Tuğgeneral Uzay Şahin darbeden bir gün önce "Trakya'da 20 bin asker hazır" mesajı göndermiş

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin'in Whatspp'tan "Trakya'da 20 bin asker hazır" mesajı gönderdiği belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmada Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensubu askeri personelin Trakya sorumlusunun 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin olduğunu saptadı.

Polisin çalışmalarında darbeden bir gün önce Albay Şahin'in, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak, Binbaşı Murat Çelebioğlu ve Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Gündoğdu'yla bağlantı kurup toplantı için hazır olmaları talimatı verdiği tespit edildi.

Ekipler, Şahin'in 14 Temmuz saat 14.00'te Albay Gündoğdu'nun resmi konutunda hazır bulunulması talimatına Arı, Çelebioğlu ile Gündoğdu'nun katıldığını belirledi.





Tutuklanıp ordudan atıldı





Koçak'ın ise Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki askeri birlikleri denetlemesi nedeniyle toplantıya yetişemediği, ancak daha sonra alınan kararları öğrenmek için 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının konuşlu olduğu Edirne'ye, Arı'nın yanına gittiği saptandı.

Şahin'in toplantı sonrasında Whatsapp'ta oluşturdukları "Yurtta Sulh Biziz" adı verilen gruba "Trakya'da 20 bin asker hazır" mesajı gönderdiği de tespit edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan Uzay Şahin, Hidayet Arı, Murat Çelebioğlu, Güngör Gündoğdu ile Bekir Koçak ordudan da atılmıştı.