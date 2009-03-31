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Tuğçe Tayfur evleniyor

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, oto kiralama işinde çalışan Tolga Öztürk ile 10 Mayıs'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

31 Mart 2009 03:00

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, oto kiralama işinde çalışan
Tolga Öztürk ile 10 Mayıs'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda aile arasında yapılan nişanla evliliğe ilk adımı atan Tuğçe, en büyük hayalini de erteledi. Tuğçe Tayfur, çıkartacağı rock albümündeki tüm şarkıların sözlerini yazmış ve bestelerini yapmıştı. Hatta Tuğçe albümününokumalarını bile bitirmişti, en büyük destekçisi de annesi Necla Nazır'dı.
Tuğçe'nin aniden evlilik kararı alması albümün de rafa kalkmasına neden oldu. Necla Nazır, "Tuğçe, bu albümü çok istiyordu, ama kısmet olmadı. Evleneceği için albümü rafa kaldırdı" dedi. Ferdi Tayfur ile barışmadıklarınısöyleyen Nazır, "Zaman zaman barıştığımız yolunda haberler çıkıyor ama Ferdi Bey ile yollarımızı iki yıl önce ayırdık, aramızdaki her şey bitti. Kendisiyle kavgalı değiliz; bir kızımız var, gerektiği zaman yan yana geliyoruz. Her şey kızımızın mutluluğu için" dedi.


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