Tuğçe Kazaz tesettür defilesi için kapandı

Yeniden İslamiyet'i seçtikten sonra bikini ve iç çamaşırı defilelerine çıkmayacağını söyleyen Tuğçe Kazaz, geçtiğimiz gün bir tesettür defilesinde boy gösterdi. Kazaz, Aysha Yaşam ve Stil Dergisi'nin Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen tanıtım defilesinde tesettür markalarının tanıtımını yaptı.



'Çok iyi hissettim'



Defilenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazaz, "Ben çok iyi hissettim, gerçekten çok iyi hissettim. Öncelikle böyle bir derginin gecesinde olmaktan, tanıtımın bir parçası olmaktan çok iyi hissettim." diye konuştu.



'Tesettüre girecek misiniz?' sorusu



"Tesettüre girecek misiniz?" şeklindeki soruya Kazaz, "Hac ve tesettür özel konular, bunlar maneviyat, o söylediğiniz de maneviyat, insanlar özgür seçme hakkına sahipler, istedikleri gibi kendilerine şekil verme hakkına sahipler. Dolayısıyla bu çok özel bir durum. Bu da benim özelim. Defilede yer almam konusunda Aysha bana vesile oldu. 13 senedir ilk defa böyle bir teklifle bana gelindi, ben de kabul ettim." dedi.