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Tuğçe Kazaz: "Öldükleri için şehit oldular!"

"Şehitlerin aslında şehit olmasının sebebi..."

17 Eylül 2015 15:35

AKP'ye övgülerde bulunmasıyla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz hayatını kaybeden askerlerin "öldükleri için şehit" olduklarını söyledi.

TGRT Haber'de Mehmet Aydın'la Gün Biterken programına katılan ve "terörle mücadele" başlığı altında "değerlendirmelerde" bulunan eski manken Kazaz "Şehitlerin aslında şehit olmasının sebebi, Allah'ın bize verdiği toprak parçasına sahip çıkmak için, öldükleri için onlar şehit oluyorlar" ifadelerini kullandı.

 

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