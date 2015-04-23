Tuğçe Kazaz: Kitabımda 'Ak Parti ve CHP arasındaki farklar'ı anlattım

Eski manken ve fotomodel Tuğçe Kazaz, "paralel yapı ve CHP" hakkında görüşlerini topladığı kitabının sonuna geldiğini açıkladı.
Bu haberi Twitter hesabından duyuran Kazaz, 15 güne çıkacağını söylediği kitabında yer alacak konuları şöyle sıraladı: “Rahmani ve şeytani, edep ve kadın, Paralel yapı, seçimler, Cumhurbaşkanımız, CHP zihniyeti, AK Parti ile CHP arasındaki farklar...”
Kazaz ayrıca gençlere tavsiyelerde bulunacağı kitabında, geçmişteki yaşantısı, keşfettiği büyük hataları, gece hayatı ve zararları, Hristiyanlık, magazin dünyası ve bir dönem budist olduğuna ilişkin iddiaların da aralarında olduğu birçok konuya ‘kendince değindiğini’ ifade etti.