T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tuğçe Kazaz: Kitabımda 'Ak Parti ve CHP arasındaki farklar'ı anlattım

Eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz, yeni çıkaracağı kitabında 'gece hayatının zararlarını' ve geçmiş yaşantısında keşfettiği hatalarını anlattı

23 Nisan 2015 19:24

Eski manken ve fotomodel Tuğçe Kazaz, "paralel yapı ve CHP" hakkında görüşlerini topladığı kitabının sonuna geldiğini açıkladı.

Bu haberi Twitter hesabından duyuran Kazaz, 15 güne çıkacağını söylediği kitabında yer alacak konuları şöyle sıraladı: “Rahmani ve şeytani, edep ve kadın, Paralel yapı, seçimler, Cumhurbaşkanımız, CHP zihniyeti, AK Parti ile CHP arasındaki farklar...” 

Kazaz ayrıca gençlere tavsiyelerde bulunacağı kitabında, geçmişteki yaşantısı, keşfettiği büyük hataları, gece hayatı ve zararları, Hristiyanlık, magazin dünyası ve bir dönem budist olduğuna ilişkin iddiaların da aralarında olduğu birçok konuya ‘kendince değindiğini’ ifade etti.

 

ETİKETLER

tuğçe kazazyenikitapchpakpzihniyethristiyanlıkbudistlikgece hayatızararlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24