Tuğçe Kazaz: Kitabımda 'Ak Parti ve CHP arasındaki farklar'ı anlattım

Eski manken ve fotomodel Tuğçe Kazaz, "paralel yapı ve CHP" hakkında görüşlerini topladığı kitabının sonuna geldiğini açıkladı.

Bu haberi Twitter hesabından duyuran Kazaz, 15 güne çıkacağını söylediği kitabında yer alacak konuları şöyle sıraladı: “Rahmani ve şeytani, edep ve kadın, Paralel yapı, seçimler, Cumhurbaşkanımız, CHP zihniyeti, AK Parti ile CHP arasındaki farklar...”

Kazaz ayrıca gençlere tavsiyelerde bulunacağı kitabında, geçmişteki yaşantısı, keşfettiği büyük hataları, gece hayatı ve zararları, Hristiyanlık, magazin dünyası ve bir dönem budist olduğuna ilişkin iddiaların da aralarında olduğu birçok konuya ‘kendince değindiğini’ ifade etti.

Kitabımın sonuna geldim 15 güne çıkar inşallah. içerisindeki bazı konuları sizinle paylaşayım başlıca konular Rahmani ve şeytani... — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 23 Nisan 2015

Edep ve kadın, Paralel yapı, seçimler Cumhurbaşkanımız, CHP zihniyeti, Ak Parti ile Chp arasında ki farklar... — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 23 Nisan 2015

Gençlere tavsiyeler, geçmişteki yaşantım ve keşfettiğim büyük Hatalarım. Gece hayatı ve zararları Hıristiyanlık,... — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 23 Nisan 2015

Magazin dünyası ve benim basının uydurduğu meşhur budist meselesi ile Ankara'da geçen yıllarım ve zararları gibi bir çok konuya kendimce... — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 23 Nisan 2015