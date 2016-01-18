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Tuğçe Kazaz canlı yayında: Herkesi İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum, abdest almaya gerek yok

Tahir Sarıkaya: Gazetecilik hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi

18 Ocak 2016 16:30

Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına konuk olan eski manken Tuğçe Kazaz, canlı yayında ilginç anlar yaşattı.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP'li milletvekillerinin TBMM'nin açılışında İstiklal Marşı okumadığı yönünde çıkan tartışmalarını hatırlatan Kazaz, bir anda "Sizi ve ekran başındakileri bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı okumaya devet ediyorum" dedi. Ne yapacağını şaşıran sunucu Sarıkaya'nın "Canlı yayındayız ama..." sözlerine Kazaz " Abdest almaya gerek yok" diyerek geri çevirdi.

Sarıkaya, "Gazetecilik hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi, şaşırdım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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