T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tuğçe Kazaz bu kez organik tarıma el attı

Uzun Hikâye filminde Kenan İmirzalıoğlu’nun eşini canlandıran ve rolü için saçlarını sarıya boyatan Tuğçe Kazaz, bu kez de organik tarıma el attı

25 Nisan 2012 08:36

Osman Sınav’ın “Uzun Hikâye” filminde Kenan İmirzalıoğlu’nun eşini canlandıran ve rolü için saçlarını sarıya boyatan Tuğçe Kazaz, bu kez de organik tarıma el attı

 

Milliyet'in haberine göre, Kazaz, yeni projesini önceki gün katıldığı Kırıkkale’nin Hasandede Beldesi’nde düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde anlattı. Ünlü model, iş ortağı Uzakdoğu sporu Tai Chi hocası Muhlis Partal ile beldede 2 bin dönümlük arazi üzerinde organik tarım yapacaklarını açıkladı. Orhan Demirhan İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde bir de konuşma yapan Kazaz, beldedeki öğrencilerle fotoğraf çektirdi. 

 

ETİKETLER

modelUzakdoğu23 NisanKırıkkaleTuğçe Kazazorganik tarımKenan İmirzalıoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24