Tuğçe Kazaz bu kez organik tarıma el attı

Osman Sınav’ın “Uzun Hikâye” filminde Kenan İmirzalıoğlu’nun eşini canlandıran ve rolü için saçlarını sarıya boyatan Tuğçe Kazaz, bu kez de organik tarıma el attı

Milliyet'in haberine göre, Kazaz, yeni projesini önceki gün katıldığı Kırıkkale’nin Hasandede Beldesi’nde düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde anlattı. Ünlü model, iş ortağı Uzakdoğu sporu Tai Chi hocası Muhlis Partal ile beldede 2 bin dönümlük arazi üzerinde organik tarım yapacaklarını açıkladı. Orhan Demirhan İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde bir de konuşma yapan Kazaz, beldedeki öğrencilerle fotoğraf çektirdi.