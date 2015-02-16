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Tuğçe Kazaz, AKP'den aday olacak iddiası

Son dönemde söylemleriyle dikkat çeken Tuğçe Kazaz'ın, milletvekilliği adaylığına AKP'li isimlerin sıcak baktığı ileri sürüldü

16 Şubat 2015 19:58

Son günlerde paralel yapı ile Cumhuriyet Halk Partisi karşıtı verdiği söylemlerle dikkat çeken Tuğçe Kazaz’ın AKP’den milletvekili aday adayı olacağı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, milletvekili aday adayı olmasına AKP tabanı ve teşkilatların da olumlu baktığı manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz’ın vekil aday adaylığını açıklayacağı kent henüz netleşmedi.

Ünlü mankenin doğup büyüdüğü Ayvalık’ın da bağlı olduğu Balıkesir başta olmak üzere İstanbul ya da Bursa’dan milletvekili aday adayı olabileceği kaydedildi. Sessizliğini koruyan Kazaz’ın hayranları sonucu merakla bekliyor.

 

AKP'li başkan: Tuğçe Kazaz'ın aday olması bize onur verir

 

Öte yandan AKP Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp de Tuğçe Kazaz’a destek verdi. Kayaalp, Kazaz’ın partilerinden Balıkesir Milletvekili aday adayı olmasının kendilerine onur vereceğini söyledi.

Kazaz’ın Ayvalık’ta köklü bir aileye mensup olduğunu hatırlatan Kayaalp, bu yüzden de ünlü mankenin aday adaylığına sıcak baktıklarını vurgulayarak, Kazaz’ın Balıkesir’den milletvekilliğine aday adayı olması halinde kendisini AKP Ayvalık ilçe teşkilatı olarak sonuna kadar destekleyeceklerini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı. 

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