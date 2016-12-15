Tuğba Özerk: Eşim burnumu kırdı

Konuk olduğu programda eşinden şiddet gördüğünü söyleyen şarkıcı Tuğba Özerk, "Bana vurup saldırdıktan sonra burnumdan ağzımdan kan gelmeye başladı" dedi.

4 aylık eşi Altan Nuh'tan boşanmaya karar veren Tuğba Özerk, Renkli Sayfalar'a konuk oldu. Özerk, biten evliliğiyle ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.

Tuğba'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bunları anlatmaktan üzüntü duyuyorum ama şiddet gördüm. Altan beni dövdü, burnum hala şiş zaten. Benden para saklıyormuş. Bu çok ayıp bir şey. Konser paralarım da Altan'ın hesabına yatıyordu. Bazı ödemelerim aksadı. Sonra bana 'aa burada para varmış, bende unutma hastalığı var. Söylemeyi unuttum.' dedi. O an boşanmaya karar vedim.

"Telefonumu yere atp parçaladı"

"Avukatımla konuştum. Bana sakin olmamı söyledi. Orkestra şefim eşiyle birlikte bize yemeğe geldiler. Sohbet-muhabbet. Biz yeni albümün şarkılarını dinlerken içeri gelip 'sesi kıs' diye. Misafirler gitti, ben çok sinirlendim. Tepki verdim.Telefonu yere atıp parçaladı. Benim elimdeki telefonu da alacağı sırada Cem'i aradım. 'Cem Yetiş' dedi. Cem eve geldi. O sırada Altan eşyalarını topluyordu.

"Polis çağırdık"

"Altan üzerime yürüdü. Polis çağırdık. Eve 2 tane memur geldi. Polisler gelince 'Ben şikayetçiyim' dedi. Polislere 'Gitmesini istiyorum' dedim. Tutanak tutuldu. Polisler gitti, o da evden çıktı.10 dakika sonra kapı çaldı. Valizleri eve taşımaya başladı. Yine polisi çağırdım. Bu sefer alıp götürdüler.

"Ağzımdan kan gelmeye başladı"

"Bana vurup saldırdıktan sonra burnumdan ağzımdan kan gelmeye başladı. Hala burnumun içi kırık. Ben de kendimi savunmak için omuzunu ısırdım. Isırık mevzusu doğru."