İstanbul Akmerkez'de, Tuğba Özay'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Akın Büyükoğlu'nun ofisindeki silahlı çatışmaya katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve 14 ay sonra tahliye edilen Savaş Arıkdoğan, suskunluğunu bozdu, ``Tuğba Özay'ın kurbanı oldum'' dedi.



İstanbul merkezli, aralarında manken Tuğba Özay ve Yaşar Öz'ün de bulunduğu 51 sanığa yönelik gerçekleştirilen `Rulet' operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan turizmci Savaş Arıkdoğan, geçen 17 Mart'ta, İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve yaşadığı aşk ilişkisi Tuğba Özay tarafından reddedilen Savaş Arıkdoğan, cezaevinden salıverilince suskunluğunu bozdu. 14 ay boyunca önce Kırıklar F Tipi, daha sonra Silivri Cezaevi'nde tutuklu kalan Arıkdoğan, Tuğba Özay'ı Ankara'da bir arkadaş toplantısında tanıdığını söyledi. Tğba Özal ile arkadaşlığı sırasında aralarında duygusal ilişki başladığını ileri süren Savaş Arıkdoğan, şu iddialarda bulundu:



'Sevgilim değildi' demesi dokundu



“Bu süreçte, bana her fırsatta Akın Büyükoğlu'ndan ayrılmak istediğini, rahatsız ve tehdit ettiğini söyleyip yakındı. Hatta, bu işe son verilmesi gerektiğini de bana söyledi. Ben, Akın Büyükoğlu'yla telefonda konuştum. Yüzyüze konuşmak isteyince yanına gittim. Akmerkez'deki ofisinde bir anda adamları silahlar çekip ateş etmeye başladı. Canımı zor kurtarıp yara almadan oradan uzaklaştım. Bu olaydan sonra benim hakkımda yakalama kararı çıkmış, haberim yoktu. İzmir'deki trafik uygulamasında polislerce yakalandım ve suçsuz yere 14 ay hapis yattım. En kötüsü, cezaevinde olduğum süre boyunca Özay ne aradı, ne de sordu. Özellikle `Sevgilim değildi' demesi ise bana çok dokundu.''



Kendisi cezaevindeyken Tuğba Özay'ın Akın Büyükoğlu ile görüşmeye başladığını ileri süren Arıkdoğan, ``Madem birbirlerini bu kadar çok seviyorlardı beni ne diye bu işlere alet ettiler. Ben Büyükoğlu'nu nereden tanırım. Bu işin cefasını ben çektim sefasını o sürdü'' dedi.

