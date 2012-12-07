Tuğba Özay'a 1 yıl 8 ay hapis

Yaşar Öz ve Tuğba Özay’ın da bulunduğu 51 sanığın yargılandığı dava da karar çıktı. Mahkeme, Tuğba Özay’a, tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Özay’ın cezası yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle 1 yıl 8 aya indirildi.

Mahkeme, davanın tutuklu sanığı Yaşar Öz’e “haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", “Yağmaya teşebbüs", “tehdit", “hürriyeti yoksun bırakma", “Silahla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 57 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Tuğba Özay'a 1 yıl 8 ay

Tuğba Özay’a müşteki sanık Abdulkadir Akın Büyükoğlu’na karşı tehdit suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi. Özay’ın cezası, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle 1 yıl 8 aya indirildi. Mahkeme, Özay’ın sabıkasız olması, tekrar suç işlemeyeceği kanaatinin oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Özay, 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde hakkındaki dava düşecek. Ancak suç işlemesi durumunda ise açıklanması geri bırakılan hüküm mahkemece açıklanacak.