Tuğba Özay: Yılmaz Morgül'ü, kafasını çöp kutusuna sokarken gördüm

Ünlü manken Tuğba Özay, Survivor'da kaldıkları adada, çöpte bile yiyecek aradığını belirterek, Yılmaz Morgül'ü, kafasını çöp kutusuna sokarken gördüğünü söyledi

Uçankuş TV'de “1 Erkek 1 Kadın” programının canlı yayın konuğu Tuğba Özay oldu. Tuğba Özay,Survivor'da ada hayatından özel hayatına, özel hayatından iş hayatına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Adada kendi düzenini ve temizliğini koruduğunu söyleyen Özay; “Hijyen delisiyim, titizlik abidesiyim ama adada yemek konusunda çöplükten yiyecek aradığımı bile biliyorum. Bir keresinde Yılmaz Morgül’ü, kafasını çöplüğe sokarken gördüm” dedi.

Bütün yarışmacıların aynı şartlarda olduğunu belirten Özay, “Survivor bir yarış yeri, ama yarış yeri olduğu gibi, bir duruş yeri de. Yılmaz Morgül, adada duruşunu bozmayan isimlerdendi. Sağlıksorunlarını aşıp gelmesine rağmen, kendini hiçbir zaman bozmadı” açıklamasını yaptı.

"Adada aşk ya da farklı duygular içine girmedim"

Survivor’a bir kadın olarak, bir birey olarak gittiğini belirten Tuğba Özay; adada aşk ya da farklı duygular içerisine girmedim. Her türlü konuda nefsine hakim olmak zorundasın. Zaten o kadar aç yaşayan bir insanın bu tür şeyleri düşünmeye ne hali ne de mecali olur” dedi.

Sinan Güzel’in, ‘Kimin kazanmasını istersin?’ sorusu üzerine ise “Semih’i seviyorum, ona karşı bir önyargı olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

"Eski eşimi hiçbir zaman kötü anmam"



Tuğba Özay, adaya gitmeden önce ve döndükten sonra, eski eşinin kendisini arayıp destek verdiğini söyledi ve ekledi; “Eski eşimle hiçbir zaman kötü olmadık, hiçbir zaman da kötü anmam. Şu anda da bebeği olacak.”

Sinan Güzel’in, “Doğru biri olursa çocuk istiyor musun?” sorusuna ise “20’li yaşlarda daha istekliydim, yaş ilerledikçe çekimser yaklaşıyorsun” açıklamasını yaptı.

Adada yazdığı şarkısını ilk kez seslendirdi



Tuğba Özay, adada bestelediği ve yeni albümünde yer alacak slow şarkısını ilk kez “1 Erkek “1 Kadın”da seslendirdi. Hayranlarına, albümün bu ay içerisinde çıkacağının müjdesini verdi.



