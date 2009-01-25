Tuğba Karademir ilk 10'da



Türkiye'yi Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda temsil eden Tuğba Karademir, turnuvayı 10. sırada noktaladı.



Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'da Türkiye'yi bayanlarda temsil eden Tuğba Karademir, 10. oldu.



Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de sona eren şampiyonada bugün yapılan bayanlar serbest program sonunda genel toplamda 130.85 puanla yarışmayı tamamlayan milli buz patenci Tuğba Karademir, bir kez daha Avrupa 10.'su olurken, kariyerinde 2. kez Avrupa 10.'luğunu elde etmiş oldu.



Karademir, şampiyonada ilk 10 sporcu arasında yer alarak, Türkiye'ye gelecek yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası için bayanlarda bir sporcuyla daha katılma hakkı kazandırdı.



Şampiyonada, bayanlardaFinli patenciler Laura Lepistö ilk sırayı alırken, İtalyan Carolina Kostner ikinciliği, Susanna Pöykiö de üçüncülüğü elde etti.

