Tuğba Erbil'den rekor tazminat isteği

T24 - Mehmet Ali’den boşanma tazminatı olarak çok yüksek bir rakam istediği öğrenildi.





Tuğba Erbil’in çocuğunun geleceğini garanti altına almak için oturacağı ve kira gelirinden faydalanacağı 2 ev ile yaklaşık 1 milyon dolar talep ettiği öğrenildi. Mehmet Ali Erbil bu talebi kabul etmedi



Oğlu Ali Sadi’nin geleceğini düşünen Tuğba Erbil, hakkına düşecek payları da onun üzerine yapacak.



Kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Mehmet Ali Erbil’den boşanma kararı alan Tuğba Erbil sıkıntılı günler geçiriyor. Evliliğini bitirmek için ünlü boşanma avukatı Altın Mimir’e vekalet veren Tuğba Erbil’in, çocuğu Ali Sadi’nin geleceğini garanti altına alabilmek için eşinden oturacağı (Yeniköy’deki apartman dairesi) bir ev, kira gelirinden faydalanmak için de bir başka ev (Astoria’daki daire) ile yaklaşık 1 milyon dolar para talep ettiği öğrenildi.Mehmet Ali Erbil cephesinden ise bu talebe olumsuz yanıt geldi. Erbil’in avukatı Çetin Yıldırımakın, “Mehmet Ali Erbil topluma mal olmuş, sevilen ve alnın teri ile çalışarak hayatını kazanan değerli bir sanatçıdır. Yarın ne olacağı hiç kimse tarafından bilinemez. Bugüne kadarki hayatındaki büyük fedakarlıklarla elde ettiği her şeyini verme hakkına sahip değildir. Hiçbir hukuk sebepsiz zenginleşmeye müsaade etmez. Kaldı ki yarın çalışarak alnın teriyle hayatını idame ettiren ve bir takım kişilere de bakma yükümlülüğü olan Erbil’e, yarın çalışmazsa kim bakacak” dedi. Yıldırımakın, bu sözlerle karşı tarafın talebinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Tuğba Erbil cephesi ise “Biz mal, mülk peşinde değiliz. Sadece Ali Sadi’nin geleceğini düşünüyoruz. Bu konunun yasal çerçeve içerisinde çözüleceğine inanıyoruz” yanıtı geldi.

Kanun ne diyor?



Uzmanlar, mal paylaşımı konusunda Yeni Türk Medeni Kanunu şöyle açıklıyor: “Evlilik süresince edinilmiş mallar tarafların müşterek mülkiyetindedir. Yani ev ya da araba kimin üzerine olursa olsun yarısı diğer eşe aittir. Buna göre de anlaşmalı bir boşanma olmazsa mal tasviyesi rejimine göre edinilen mallar yarı yarıya paylaşılır.”





İşte Erbil’in evlilikten sonra edindiği malları:



Mehmet Ali Erbil’in Tuğba Erbil ile evlendikten sonra edindiği malların dökümü şöyle:

* Yeniköy’de 1 apartman dairesi (1,5 milyon $)

* Tarabya’da villa (3 milyon $)

* Seba Royal’da 3 daire (Toplam: 3 milyon $)

* Astoria AVM’de rezidance (3 milyon $)

* Bodrum’da yazlık (1 milyon $)

* Fulya’da dükkan (1,5 milyon $)

* Yeniköy villa (4 milyon $)

TOPLAM: 17 milyon $

Not: (Fiyatlar yaklaşık olarak hesaplanmıştır)





‘Bu yuvayı ben yıkmadım’



Bu arada ünlü çiftin arasına eski hemşire olan manken Ayça Kuru’nun girdiği iddia edildi. Ancak hem Kuru hem de Erbil bu iddiayı yalanladı. Erbil’in Çarkıfelek isimli programına 1.5 yıl önce yarışmacı olarak katıldığını söyleyen Kuru “Ben o günden sonra kendisini bir daha görmedim. Birileri ayağımı kaydırmak için böyle iftiralar atıyor, dava açacağım” dedi.





