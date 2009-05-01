Tugay'ın Blackburn macerası bitiyor



Blackburn Rovers Menajeri Sam Allardyce, milli futbolcumuz Tugay Kerimoğlu'nun sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.



Blackburn Rovers taraftarına menajer Sam Allardyce'den kötü haber.



Allardyce, taraftarların çeşitli internet sitelerinde kulüpte kalması için kampanya başlattığı milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun sene sonunda emekli olacağını açıkladı.



"Tugay'ın sadece İngiltere'de değil, tüm futbolculuğu boyunca sürdürdüğü olağanüstü bir kariyeri var. Ancak 38 yaşında olduğu için Premier Lig'in artan fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması çok zor" diyen Allardyce, tecrübeli oyuncunun güzel bir vedayı hak ettiğini vurguladı.



Allrdyce, "Sonsuza kadar oynayamazsınız. Tugay görkemli kariyerinin büyük bir çoğunluğunda en üst seviyede yer aldı. Eğer Premier Lig'de kalırsak, bu Tugay'ın bize yaptığı büyük katkılar sayesinde olacak ve onun görkemli kariyeri de güzel bir şekilde sonlanacak. Tugay'a sene sonunda güzel bir veda hazırlayacağız ve Blackburn Rovers'a yaptığı hizmetlerden dolayı ona çok teşekkür edeceğiz" diye konuştu.



Allardyce, gelecek sezon Tugay'ın takımda antrenör olarak görev yapıp yapmayacağı sorusuna ise net bir cevap verdi. Tugay Kerimoğlu'nun antrenör olmak için gerekli eğitimi almadığının altını çizen Allardyce, "Ekibimde yalnızca kalifiye elemanlara yer veririm" dedi.



Ancak Allardyce, ilerleyen yıllarda Tugay Kerimoğlu'nun Blackburn'e geri dönebileceğini düşünüyor.



"Eğer tugay, kariyerinin gelecek döneminde gerekli antrenörlük belgelerini alırsa, her zaman Blackburn'e geri dönmek isteyeceğinden eminim" diyen Allardyce, "Ancak Tugay kariyerine henüz hangi yoldan devam edeceğine karar vermemiş. Sezon sonunda kararını vereceğini düşünüyorum" ifadesinde bulundu.



