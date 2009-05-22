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Spor

Tugay vedaya hazırlanıyor

22 Mayıs 2009 15:03

İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyen Tugay Kerimoğlu, aktif futbol hayatına nokta koymaya hazırlanıyor.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Glasgow Rangers ve son olarak da 8 yıldır Blackburn Rovers takımlarının başarısı için mücadele eden 39 yaşındaki Tugay Kerimoğlu, İngiltere Premier Lig'in son haftasında, 24 Mayıs Pazar günü Blackburn Rovers-West Bromwich Albion maçıyla yeşil sahalara veda edecek.

Galatasaray'da 1988-1999 yılları arasında oynayan Tugay, sarı-kırmızılı takımda, 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı. 2000 yılının Ocak ayında İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'a transfer olan Tugay, burada da İskoçya Ligi şampiyonluğunu ve İskoçya Kupası'nı kazandı.

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