Tugay vedaya hazırlanıyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyen Tugay Kerimoğlu, aktif futbol hayatına nokta koymaya hazırlanıyor.



Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Glasgow Rangers ve son olarak da 8 yıldır Blackburn Rovers takımlarının başarısı için mücadele eden 39 yaşındaki Tugay Kerimoğlu, İngiltere Premier Lig'in son haftasında, 24 Mayıs Pazar günü Blackburn Rovers-West Bromwich Albion maçıyla yeşil sahalara veda edecek.



Galatasaray'da 1988-1999 yılları arasında oynayan Tugay, sarı-kırmızılı takımda, 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı. 2000 yılının Ocak ayında İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'a transfer olan Tugay, burada da İskoçya Ligi şampiyonluğunu ve İskoçya Kupası'nı kazandı.

