Tugay Kerimoğlu, Premier Lig tarihinin 'izlemesi en zevkli' 50 oyuncusundan biri

Şu sıralar adı Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörlüğü için geçen Tugay Kerimoğlu, İngiltere Premier Lig tarihinin 'izlemesi en zevkli' 50 futbolcusu arasına seçildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Premier Lig tarihinin 'izlemesi en zevkli' 50 futbolcusunu seçti.

Listede, 2001-2009 yılları arasında Blackburn Rovers takımında forma giyen Tugay Kerimoğlu da yer aldı.



Tugay'ın 42. sıraya seçildiği listede, halen Arsenal'de forma giyen Mesut Özil de 16. sırada bulunuyor.



Listenin birinci sırasında, 1995-2006 yılları arasında oynadığı Arsenal'de bir efsane haline gelen ve kulübün stadının önüne heykeli dahi dikilen Hollandalı Dennis Bergkamp (altta) yer aldı.



Southampton tarihinin en önemli isimlerinden Matt Le Tisier ikinci sıraya seçilirken, 1996-2003 yılları arasında Chelsea forması giyen Gianfranco Zola da üçüncü oldu.