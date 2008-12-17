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Spor

Tugay Kerimoğlu antrenör oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers'ta, Paul Ince dönemi sona erdi

17 Aralık 2008 02:00


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers'ta, Paul Ince dönemi sona erdi. Ince'in yerine en büyük aday, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Graeme Souness. İngiliz basını, Souness'ın yardımcılığına ise Tugay Kerimoğlu'nun getirileceğini öne sürdü.


Blackburn Rovers, takımın son Wigan maçından 3 - 0 yenilgiyle ayrılması üzerine Teknik Direktör Paul Ince'in görevine son verdi.

Sezon başında, Manchester City'e giden Mark Hughes'un yerine göreve getirilen Ince, son yenilginin ardından, büyük önem taşıyan Stoke Cıty ve Sunderland maçlarına kadar kredisinin devamını istemiş ve takımı toparlayacağı sözü vermişti. Ancak yönetim, takımın acilen kan değişikliğine ihtiyacı olduğuna karar vererek, Ince ile yollarını ayırdı.

Ince'nin yerine en önemli aday, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Greame Souness.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden "Independent",Souness'in göreve gelmesi halinde, yardımcılığını eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun yapacağını iddia etti.

17 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan Blackburn, 13 puanla düşme potasında bulunuyor.

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