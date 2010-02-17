Tuğamiral ve Koramiral'e Ergenekon sorgusu

T24 -

Soruşturma öğle saatlerinde başladı

Kafes iddianamesi

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve İzmir Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar, Ergenekon terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla bugün ifade verdi.İzmir Adliyesi'nde gelen komutanlardan önce Koramiral Sağdıç ifade verdi, ardından Tuğamiral Ilgar'ı savcılar sorguladı.Yaklaşık 8 saat süren ifadelerin ardından komutanlar adliyeden gizlice ayrıldı.İzmir'den ilk gelen haberlerde Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Ömer Paç'ın da ifadesinin alındığı bilgisi gelmişti fakat ilerleyen saatlerde bu haber kaynağından düzeltildi. Tümgeneral Paç'ın ifadesinin alınmadığı bildirildi.Ergenekon soruşturmalarını yürüten İstanbul Özel Yetkili savcılarının isteği üzerine Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar, öğleye doğru siyah camlı Mercedes Vito marka minibüsle İzmir Adliyesi'ne geldi. Araç, tutukluların alındığı kapıdan hiç beklemeden adliye içindeki özel bölüme giriş yaptı. Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar, özel yetkili cumhuriyet savcılarının görev yaptığı 2'nci kata çıktı. Tümamiral Mehmet Fatih Ilgar burada Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Dogar ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç’e ifade vermeye başladı. Bu sırada sıkı güvenlik önlemleri alındığı, bu katlara görevliler dışında kimse alınmadı.2008 YAŞ kararlarıyla bu rütbeye terfi eden Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar halen Foça Çıkarma Gemileri Komutanı olarak Foça’da görev yapıyor.Taraf Gazetesi, geçtiğimiz günlerde ‘Kod Adı Kafes’ manşetiyle verdiği haberde, Ergenekon’un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içindeki uzantısı olduğunu öne sürdüğü örgütlenmeye ilişkin yayınladığı listede, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar’ın da adı geçiyordu. Gazetenin haberine göre, Poyrazköy bombaları soruşturması çerçevesinde emekli Binbaşı Levent Bektaş’ın ofisinde polis tarafından yapılan aramada, Kafes Eylem Planı adında bir gizli belge ele geçirildi. Taraf, bu belgenin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde suikast timleri de barındıran illegal bir örgütlenmeyi gün ışığına çıkarttığını öne sürdü.Taraf’ın iddiasına göre, organizasyonda hücrelerin başında iki koramiral ve bir tuğamiralden oluşan bir Danışma Kurulu bulunuyor. Yayınlanan bu planda Tuğamiral Ilgar Danışma Kurulu üyesi olduğu iddia ediliyordu. Tuğamiral Ilgar’a bu konuda soruların yöneltildiği öğrenildi.