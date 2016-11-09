Tuğamiral önce Balyoz'dan beraat etti, sonra cezaevinde yakalandığı tümörü yendi

Gölcük Donanma Komutanlığı'nda Deniz Kurmay Albay olarak görev yaparken, 'Balyoz' davasında tutuklanan, cezaevinde beyninde tümör çıkan, ağır ameliyat ve tedavi sürecine rağmen tahliye edilmeyen Tuğamiral Levent Kerim Uça, hem hastalığını yendi, hem de beraat edip terfi aldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan YIıldırım'ın haberine göre, Tuğamiral Levent Kerim Uça, Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde Güney Görev Grup Komutanı olarak, aralarında fırkateyn, hücumbot ve denizaltıların da bulunduğu onlarca savaş gemisinin komutasına geçti.

Balyoz'un mağdurlarından biri de o zaman Deniz Kurmay Albay rütbesinde bulunan Levent Kerim Uça oldu. Geçmişte, Pakistan'da ateşelik yapan, bu ülkede yaşanan depremde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına halka hizmetlerde bulunan, Deniz Harp Okulu'nda Alay Komutanı yapılan Levent Kerim Uça, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki belgeler gerekçe gösterilip 22 Ağustos 2011'de 'darbeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Tutuklandıktan 4 ay sonra beyninde tümör çıktı

Cezaevine girdikten yaklaşık dört ay sonra başında ağrı, ağırlık ve uyuşma hisseden Levent Kerim Uça, birkaç kez cezaevinde revire gittikten sonra GATA'ya sevk edildi. Buradaki kontrol ve testlerde, başında yumurta büyüklüğünde tümör tespit edildi. Sakat kalma, kör olma riski bulunan Uça'nın beynindeki tümör, GATA'da 2 Şubat 2012'de 5 saat süren zorlu bir ameliyatla alındı. Hem ameliyat öncesinde hem de sonrasında zorlu tedavi sürecine rağmen Levent Kerim Uça için avukatlarının yaptığı tahliye talepleri kabul edilmedi.

Ameliyattan sonra 3 ay dinlenmesi gerektiği yönünde rapor verilen Levent Kerim Uça'nın bu gelişme üzerine yaptığı başvuru üzerine de tahliye edilmedi. Avukatlarının isteği üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilen dosyası ise 7 gün içinde hazırlandı, ancak bu dosya mahkemeye 45 gün sonra ulaşabildi. Tüm tahliye girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine o süreçte hastaneden tekrar cezaevine götürülen Levent Kerim Uça'nın beynindeki sinir uçları, steril bir ortamda bulunmadığı için mikrop kaptı sinir uçları zarar görmeye başladı.

Balyoz'dan beraat etti

Hastalıkla mücadele ettiği sırada Balyoz Davası'ndan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Levent Kerim Uça, 17- 25 Aralık sürecinden sonra, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali yaşandığına yönelik kararı üzerine, yaklaşık 3 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Yargıtay'ın haklarındaki kararı bozması üzerine yeniden yapılan yargılamada da beraat etti. Bu arada gerek cezaevindeki tedavisi sırasında gerekse de sonra felç olmamak için sürekli kan sulandırıcı ilaç alan malulen emekli edilmesi ihtimali gündeme gelen Levent Kerim Uça, tüm zorlukları aştı.

Amiral oldu, gemilerin komutasına geçti

Önce Balyoz davasından beraat eden, ardından hastalığını yenen Levent Kerim Uça, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de TSK içerisindeki darbecilere karşı direndi. Bu anlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Albay Levent Kerim Uça, darbe teşebbüsü sırasında 'FETÖ' üyeleri tarafından Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile birlikte rehin alındı, 'TCG Yavuz' fırkateynine götürüldü. Darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Donanma Komutanı ile kurtarılan Levent Kerim Uça, YAŞ kararlarıyla amiralliğe terfi ettirilip Tuğamiral oldu.

Tuğamiral Levent Kerim Uça, yeni rütbesiyle Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Güney Görev Grup Komutanı oldu. Tuğamiral Levent Kerim Uça, yeni görevinde aralarında, fırkateyn, hücumbot ve denizaltıların da bulunduğu onlarca savaş gemisinin komutasına geçti.