-TUĞAMİRAL ERTÜRK: ONURUMUZ İÇİN İSTİFA ETTİK İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Fuhuşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''müşteki'' sıfatıyla ifade veren muvazzaf askerlerden Tuğamiral Türker Ertürk,Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. Ertürk, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, kendisine şantaj yapılmadığını, ancak şikayetçi olduğunu belirterek, ''Müşteki olarak ifade verdim. Her şeyi savcı beye anlattık. Hala görevli olduğum için konuşacaklarım sınırlıdır. Biz onurumuz için, ideallerimiz için istifa ettik. Askerlik mesleğinden ayrılmak üzereyiz'' dedi. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ''müşteki'' sıfatıyla ifade veren tümamiral rütbesindeki muvazzaf asker de daha önce adliyeden ayrılmıştı.