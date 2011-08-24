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Tuğamiral Alaattin Sevim tutuklandı

'Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanıktan biri

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - İnternet Andıcı soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 sanıktan biri olan Tuğamiral Alaattin Sevim tutuklandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine İstanbul Merkez Komutanlığa ait araçla Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan Sevim, daha sonra işlemlerinin yapılması amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Yazı İşleri Müdürlüğüne çıktı. 

Mahkemece hakkındaki yakalama emri yüzüne karşı okunan Sevim'in tutuklanmasına karar verildi. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanıklı davada YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli albaylar Fuat Selvi ve Hulusi Gülbahar ile Cemal Gökçeoğlu, Mehmet Bülent Sarıkahya ve Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişilerden teslim olan emekli Orgeneral Iğsız ve Tümgeneral Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.



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