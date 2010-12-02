-TUĞAMİRAL AHMET TÜRKMEN'İN İFADESİ ALINDI İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aynı zamanda ''Balyoz planı'' iddialarına ilişkin davanın da sanığı olan Tuğamiral Ahmet Türkmen'in ''müşteki'' olarak ifadesine başvuruldu. Makam aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Tuğamiral Ahmet Türkmen, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e bir süre ifade verdi. ''Müşteki'' olarak ifade verdiği öğrenilen Türkmen, daha sonra adliyeden ayrıldı.