Cinayet kredisi: Tüfekle vurup iki saat arabada gezdirmişti; cezaevinden çıkması için gereken parayı karısı ödemiş

Boşanmak isteyen eşi Arzu Sabancaoğlu’nu (25) av tüfeği ile vuran, otomobiliyle iki saat dolaştırdıktan sonra Kadıköy’deki özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçan Deniz Sabancaoğlu’nun (35) olaydan önce baldızına banka kredisi çektirdiği avukata ödeme yaparak tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sanık Deniz Sabancaoğlu’nun ‘cinayet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada Arzu Sabancaoğlu’nun kardeşi Ayşenur Kol şunları söyledi:

“Aralarında sürekli bir problem vardı. Ablam ayrılmak istiyordu ama tehdit ettiği için boşanma davası açamamıştı. Daha önce de ablamı darp etmişti. Bu nedenle silahla öldürdü ve hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Bu cinayeti de planlayarak işledi. Ablam yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte yaşıyordu ve ayrılmak istiyordu. Davanın bir an önce sonuçlanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz.

Çünkü her duruşmada aynı acıyı yaşıyoruz. Hâlâ bir karar çıkmadı ve yıprandık. Olaydan 1.5 ay önce ablam, çocuğunun babası olan sanığın cezaevinden çıkması için benden bankadan 15 bin lira kredi çekmemi istedi. Ben de bu isteğini kabul ettim ve parayı çekerek avukatına vekâlet ücreti olarak ödedik. Daha sonra da cezaevinden çıktı.”