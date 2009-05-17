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Yaşam

Tüfekle oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü

Antalya'da 10 yaşındaki çocuk, babasının av tüfeğiyle oynadığı sırada kazayla 4 yaşındaki kız kardeşini vurarak öldürdü.

17 Mayıs 2009 03:00

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, babasının av tüfeğiyle oynadığı sırada kazayla 4 yaşındaki kız kardeşini vurarak ölümüne neden oldu.

Gazipaşa'nın Kâhyalar beldesindeki Burhan Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Y.Ç'nin 10 yaşındaki oğlu A.Ç, evde anne ve babasının bulunmadığı sırada babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Tüfeğin kazayla ateş alması sonucu A.Ç'nin 4 yaşındaki kardeşi Meryem Ç. vuruldu.

Silah sesini duyan ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Meryem Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeşinin ölümüne neden olan A.Ç'nin ifadesine başvurulurken, baba Y.Ç'nin sorgusunun jandarmada devam ettiği bildirildi.

Ölen Meryem Ç'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

(AA)

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