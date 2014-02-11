Tüfekle oynayan çocuk anneannesini vurdu

Babasının, evin bodrumundaki fareyi öldürdükten sonra yatağın altına koyduğu av tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk, anneannesinin ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 146 Sokak'ta Ali G, evin bodrumundaki fareyi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra, silahı içindeki fişekle yatağın altına bıraktı.

Ali G'nin oğlu E.G, silahı bulunduğu yerden alarak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, odada namaz kılan anneannesi Elif Doğan'ın (78) başına isabet etti.

Silah sesi üzerine olayı fark eden evdekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın öldüğü belirlendi.

Doğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evde inceleme yapan polis, anne Zeliha G. ile baba Ali G'nin ifadesine başvurdu.

Öte yandan Doğan'ın kanser hastası olduğu, yaklaşık 1 aydır kızının evinde kaldığı öğrenildi.