-Tüfekle oynarken ablasını vurdu SİVAS (A.A) - 26.09.2011 - Sivas'ta 7 yaşındaki bir çocuğun, av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla vurduğu 9 yaşındaki ablası öldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyuncu köyünde yaşayan 3 çocuklu Ömer ve Döndü E. çiftinin 7 yaşındaki oğlu E.E, babasına ait av tüfeğini sabah saatlerinde asılı olduğu duvardan alarak oynamaya başladı. İçinde dolu fişek bulunan av tüfeği, küçük çocuğun tetiğe dokunması sonucu ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, E.E'nin karşısında okula gitmek üzere hazırlanan ablası Arife E'ye (9) isabet etti. Silah sesini duyarak odaya giren anne Döndü E, kızının yaralandığını görünce komşularından yardım istedi. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Arife E, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koyuncu Köyü İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Arife E'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.