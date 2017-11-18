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Tüfeği temizlemek isteyen liseli kendini vurdu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, babasına ait av tüfeğini temizlerken elinden düşüren ve silahın ateş almasıyla karnının sol tarafından yaralanan liseli 16 yaşındaki E

18 Kasım 2017 14:50

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, babasına ait av tüfeğini temizlerken elinden düşüren ve silahın ateş almasıyla karnının sol tarafından yaralanan liseli 16 yaşındaki E.G., hastanede tedaviye alındı.
Üzümlü Mahallesi\'nde yaşayan lise öğrencisi E.G., dün saat 22.30\'da, evde yalnızken, iddiaya göre, babasına ait av tüfeğini temizlemeye başladı. Elinden düşürdüğü silahın ateş almasıyla karnının sağ tarafından yaralanan E.G., yakınlarınca Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan E.G.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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