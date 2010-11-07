-TÜFE'DEKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI TBMM (A.A) - 07.11.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜFE'deki ürün çeşitliliğinin 845'ten 869'a çıkartıldığını, özel televizyonların ücretli paket yayınlarına da bu çeşitlilikte yer verildiğini belirtti. Devlet Bakanı Yılmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TÜİK'in enflasyon hesabına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi. Yılmaz, ''TÜİK, enflasyon izlemesindeki mal ve hizmetlerin ağırlıklarını neden açıklamıyor?'' sorusuna, ''Enflasyon göstergelerine temel oluşturan endeks sepetinin içerdiği mal ve hizmet kategorilerindeki ürünler, bunların tanımları kamuoyuna açık nitelikte bilgilerdir. Ancak bu ürünlerin sepet içindeki ağırlığı, ürün bazında ağırlıklara karşılık gelir ki bu ayrıntı endeksin temel dönem fiyatı ve cari dönem fiyatı ile birlikte üç ana değişkenini oluşturmaktadır. TÜİK bugüne kadar dönemsel fiyatlara internet sitesinde yer vermiş, ağırlık verilerini ise ana grup ağırlıkları ile sınırlandırmıştır'' karşılığını verdi. Kamuoyunun kullanımına açık fiyat veri tabanında yer alan fiyatların; zaman zaman takibi yapılan ürünün piyasada bulunamaması nedeniyle ikame edilmesi sonucu, farklı kalitedeki ürünlere ait olabildiğini kaydeden Yılmaz, ikame ürünlerdeki kalite farklılığı sonucu oluşan fiyat artışı veya düşüşlerinin, fiyatlardan arındırılarak endeksin hesaplandığını ifade etti. -YEMEKLİK TEREYAĞI ÇIKTI, KAHVALTILIK TEREYAĞINA DEVAM- Zincirleme fiyat endeksi esasına dayanan sisteme göre, madde sepetinin ve ağırlık yapısının, her yılın aralık ayında, o yılın Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine dayalı olarak değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, üretim ve tüketimde önem kazanan mal, hizmetlerin sisteme dahil edilmesi sağlanırken, önem yitiren ürünlerin de sistemden çıkartıldığını belirtti. Yılmaz, güncelleme sonucu oluşturulan TÜFE sepetinin 446, ÜFE sepetinin ise 779 ürünü kapsadığını belirterek, yeni oluşturulan TÜFE sepetine genç odası takımı yeni bir ürün olarak girerken, yemeklik tereyağı, erkek kot mont, taşınır müzik seti ve florasan lambanın yeni sepette yer almadığını anımsattı. Yılmaz, kahvaltılık tereyağı, erkek kaban ve paltonun, yeni sepette de yer almaya devam ettiğini vurguladı. TÜFE'deki ürün çeşitliliğinin 845 çeşitten 869 çeşide çıkartıldığına dikkati çeken Bakan Yılmaz, ''Özellikle eski sepette de mevcut olan tren, vapur ve belediye otobüslerinde yeni tarifelerin kapsanmasına özen gösterilirken, özel televizyonların ücretli paket yayınlarında da çeşitliliğe yer verilerek kapsam genişletilmiştir'' dedi.