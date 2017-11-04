TÜFE 9 yılın zirvesinde; emekçi yoksullaştı, vatandaş cebindeki parayı eritti!

Yıllık TÜFE’nin ekimde 9 yılın zirvesine çıkmasıyla yıl sonu için ‘tek haneli enflasyon’ beklentisi zora girdi. Emekçi yoksullaştı. Enflasyondaki olağanüstü yükseliş vatandaşın cebindeki parayı erittiği gibi vergi, harç ve cezaları yüzde 14.5 zamlanacak

Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜ- FE) ekimde tüm harcama grupları genelinde gözlenen artışla yıllık bazda Ekim 2008’den beri en yüksek olan 11.90 seviyesine gelirken, çekirdek enflasyon da yüzde 11.82 ile Ocak 2004’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de ekim ayında 12 aylık ortalamada yüzde 14.47 oldu. Birçok harç ve ceza buna göre artacak. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14.47 değil yüzde 21.7’ye çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE ekimde giyim grubu enflasyonunun hesaplamasında yapılan değişiklik, beyaz eşyada vergi indirimlerinin kalkması ve kur geçişkenliğinin etkisiyle aylık bazda yüzde 2.08 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken; yıllık TÜFE de eylüldeki yüzde 11.20’den yükselişini sürdürdü.

TÜFE’de 2017 Ekim’de, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.37 artış gerçekleşti. Bazı ekonomistler yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı revize ederek çift haneye çekiyor. Ancak, Merkez Bankası (TCMB) aralıktan itibaren baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını ve mevcut politika duruşunun yeterli olduğunu açıklamasının ardından ‘bekle-gör’ politikasında bir değişiklik öngörmüyor.

Giyimde dev artış

Yİ-ÜFE ise ekimde aylık yüzde 1.71 artarken, yıllık bazda yüzde 16.28’den yüzde 17.28’e yükseldi. Aylık en yüksek artış yüzde 11.51 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken; ev eşyasında yüzde 2.96, ulaştırmada yüzde 2.61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.97 ve konutta yüzde 0.94 artış gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12.74, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.63, sağlık yüzde 12,21 ve ev eşyası yüzde 11.65 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. TCMB 2017 sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 9.8’e, 2018’i ise yüzde 7’ye yükseltirken; TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon trendinde ikna edici düşüş sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Çift hanede kalacak

Beklentilerin üzerinde artan enflasyon sonrası, bazı ekonomist ve kurumlar yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı revize ederek çift haneye çekti.

Nomura Ekonomisti İnan Demir: Yıllık enflasyonun kasımda yüzde 12’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yıllık enflasyonun yılı TCMB beklentisinin üzerinde yüzde 10.6 seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu: Kasımda da yüksek bir rakam görme ihtimali yüksek olması nedeniyle yüzde 9.4 olan yıl sonu enflasyon tahminimizi çift haneye taşıdık.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan: Enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Yakın zamanda çekirdek enflasyon tarafında iyileşme beklemiyoruz.

Goldman Sachs: Enflasyonun kasımda yıllık yüzde 12.2 ile zirve yapmasını bekliyoruz. Yıl sonu için yüzde 10 olan enflasyon beklentimizde yukarı yönlü riskler var.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek: Yıl sonu için çift hane enflasyon riskini önceki dönemlere kıyasla daha yüksek görüyoruz.

Pasaport 656 TL olacak

TÜİK’in enflasyon rakamlarına göre, 2018’de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14.47’lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 21.7’ye çıkacak. 2017’de artış oranı yüzde 3.83 olarak belirlenmişti. Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi, harç ve cezalar ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) esas alındığı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.

Yılbaşından itibaren, cep telefonları, sabit telefonlar, emlak, çöp vergileri, trafik cezaları, pasaport, ehliyet ve noter harçları gibi birçok vergi ve harç yüzde 14.47 oranında zamlanacak. Yılbaşından itibaren 10 yıllık pasaport defter bedeli hariç 656 TL’ye çıkacak. Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47.7 liradan 54.6 liraya, halka açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 203 liradan 232.4 liraya yükselecek. Fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 lirayı aşacak. Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.